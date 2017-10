Ha rischiato di morire nell'incendio sviluppatosi in un appartamento in via dei Coronari. Persona salvata in extremis dai vigili del fuoco. Il rogo si è sviluppato stamattina intorno a mezzogiorno, alle ore 12.15, nel secondo piano di un palazzo della storica via di Roma al civico 214. Sul posto sono intervenute tre squadre dei pompieri e grazie all'autoscala è stato possibile effettuare il salvataggio tra le grida di aiuto e un denso fumo nero che ha attaccato anche il terzo piano sovrastante.