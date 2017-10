Altro che partito in rosa: ecco le piddine scomparse

Alessandra Moretti - Portavoce di Pier Luigi Bersani in campagna elettorale, per lei alla vigilia del voto si ipotizzano addirittura incarichi di governo, magari al ministero del Turismo. Finirà con Bersani che fallisce il bersaglio grosso e lei che, per non farsi trovare impreparata, diventa renziana all'improvviso. Il leader la manda a Strasburgo nelle successive europee, poi la schiera addirittura alle Regionali venete contro il potentissimo Luca Zaia. Finirà con un cappotto a favore del leghista governatore uscente e la Moretti si ritroverà semplice consigliera regionale. Con un paradosso: "Lady like" se la prenderà con chi l'ha costretta in abiti troppo castigati in campagna elettorale