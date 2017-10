Si sono svolti questo pomeriggio presso la chiesa Pio X, a piazza della Balduina a Roma, i funerali di Aldo Biscardi. Fuori dal portone delle chiesa un cartello bianco con su scritto: "Lo sport... è in lutto Aldo (sottolineato due volte in rosso) si è spento. L'ideatore del processo del Lunedì. W la moviola, love San John".

A celebrare il funerale del l'inventore del Processo del Lunedì è stato Don Paolo, storico amico di Biscardi che - come il parroco ha raccontato durante l'omelia - lo ha portato con lui in tv a commentare la partita del Cagliari, la squadra del cuore di Don Paolo, a "Quelli che il Calcio".

Tantissime le personalità dello sport, del giornalismo, della politica e del mondo dello spettacolo presenti al funerale. Da Rosella Sensi che entrando ha detto "Un caro amico del mio papà e un grande uomo", a Max Tortora e Max Giusti che per anni lo ha imitato: "A me ha portato tanto fortuna la sua parodia, lui diceva che ero il suo imitatore per antonomasia. Mi ha fatto aprire il suo processo vestito da lui, un vero onore. Ha spettacolarizzato il modo il calcio, lui faceva un talk show di costume sul calcio, quando era ancora una cosa abbastanza asettica. Il Biscardismo ci accompagnato per 25 anni".

Presenti anche diversi giornalisti sportivi: Marco Mazzocchi, Carlo Paris e Amedeo Goria che ricordando il giornalista ha detto: "Era il Mike Buongiorno del mondo dello sport". Hanno portato il loro ultimo saluto ad Aldo Biscardi anche il direttore generale della Rai, Mario Orfeo, il senatore Maurizio Gasparri e l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno.

Anche Diego Armando Maradona ha voluto rendere omaggio. "Sono molto dispiaciuto per la scomparsa di Aldo Biscardi. È stato un grande uomo, un giornalista gran conoscitore di calcio, che infuocava la passione che portiamo tutti nel cuore. Un grande abbraccio a tutta la famiglia", ha scritto l'argentino sulla sua pagina Facebook.