Scontri tra manifestanti e polizia al corteo degli studenti contro il G7 in corso di svolgimento a Venaria. Le forze dell’ordine hanno respinto alcuni giovani che hanno provato a raggiungere via Carlo Alberto, una delle arterie che conducono in piazza Carlina, sede dell’hotel che ospita i ministri provenienti da tutto il mondo. Un ragazzo è stato fermato e identificato.