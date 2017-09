Antonio Albanese in giacca e cravatta si affretta davanti a Palazzo Chigi? Tranquilli, l'attore lombardo non è sceso in politica. La scena di cui sopra fa parte di quelle che si stanno girando a Roma per le riprese di "Come un gatto in tangenziale", nuova commedia di Wildside diretta da Riccardo Milani e interpretata da Paola Cortellesi e lo stesso Antonio Albanese, un ritorno insieme dopo "Mamma o papà". La troupe questa mattina ha girato alcune scene in piazza Colonna tra turisti e curiosi, e gli immancabili selfie con il popolare attore.