Athina Onassis, l'amazzone glamour conquista il Global

Il suo cognome fa rima con ricchezza e opulenza. Al Longines Global Champions Tour di Roma non è passata inosservata la presenza di Athina Onassis. Nipote di Aristotele ed unica erede dell’impero - stimato attorno al mezzo miliardo di dollari- costruito dal nonno, armatore greco amante della bella vita e degli amori da copertina (da Maria Callas a Jacky Kennedy).

Oggi l’importante cognome è portato con rispetto ed orgoglio da Athina, bella e bionda amazzone, figlia di Christine e del noto playboy Thierry Roussel. 32 anni e già una separazione alle spalle: dopo 11 anni di matrimonio si è lasciata con il marito Alvaro de Miranda Neto, famoso cavallerizzo brasiliano, che aveva sposato nel 2005. Per un periodo si è vociferato che la bella greca avesse ritrovato l’amore con l’italiano Alberto Zorzi, con il quale condivide anche l’allenatore. I ben informati invece assicurano che si tratta solo di una bella amicizia. Vedremo che cosa succederà: la dinastia Onassis ci ha abituato a continui colpi di scena e non ha mai disdegnato le luci della ribalta.