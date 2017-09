La vita dell'irascibile orco verde Shrek, la principessa Rapunzel, la nuova versione de La Bella Addormentata nel Bosco e poi astronavi, spade laser e robottini. È tutto pronto per rivivere un'altra imperdibile stagione con "Un Teatro da Favola", la compagnia a misura di famiglia che ha rivoluzionato il teatro per bambini battendo tutti i record di incassi e di presenze. Domani, sabato 23 settembre, al Teatro dell'Angelo a Roma (via Simone de Saint Bon 19 - metro Ottaviano) il team di attori guidato da Pietro Clementi presenterà a partire dalle 15 il nuovo "straordinario" calendario di spettacoli interattivi dedicato a grandi e piccini e sarà possibile acquistare i biglietti: Sos Tato-Mrs Doubtfire; Transylvania; Transylvania 2; Sherlock (giallo interattivo per bambini); Scemarella e LA BELLA ADDORMENTATA; Rapunzel; Le avventure di Pinocchio-prima parte; Le avventure di Pinocchio-seconda parte; Star Words; Il regno di Frozen; La scuola dei Maghi; Supereroi e Principesse contro i Cattivi; L'Orco verde Shrek; I Flinstones; Scemarella e DESCENDANTS; Non è Colpa della Cicogna; Transylvania 3; Il Matrimonio.

(Per info e scheda prenotazioni messaggio WhatsApp 3454846745 oppure pagina Facebook "Un Teatro da Favola")