Longines Global Champions Tour Roma, in sella anche nobili e ultravip

Sangue blu a cavallo del Longines Global Champions Tour di Roma 2017. L'evento, considerato la Formula Uno dell'equitazione, strega lo Stadio dei Marmi. In sella cavalieri ed amazzoni provenienti da tutto il mondo che hanno conquistato il pubblico non solo per la loro bravura ma anche per il peso dei propri nomi e cognomi. Non è passata inosservata, per eleganza e bellezza, Matilde Borromeo, sorella di Beatrice e Lavinia, sposata con Antonius Von Fürstenberg. La principessa Lama Bint Turki, il sultano del Beaufour, Inigo Lopez de la Osa Escribano, lo sceicco Hasan Bin Rashid Al Khalifa e la giovanissima Jessica Springsteen, figlia di Bruce, chitarrista di fama mondiale che ultimamente ha registrato un album live per le vittime degli uragani