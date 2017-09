Chiara Ferragni partorirà a marzo a New York. Ecco le foto del pancino

La conferma ufficiale ancora non c'è ma le foto parlano chiaro. Facile vedere le rotondità su un fisico magrissimo, da modella. Chiara Ferragni su Instagram posta le foto di quella che sembrerebbe a tutti gli effetti una gravidanza. In fondo la fashion blogger più famosa d'Italia, e non solo, ultimamente ha confessato di volere un figlio con il compagno, il rapper Fedez. E i bene informati dicono che il piccolo (o la piccola) nascerà a marzo in America, probabilmente a New York. Oltreoceano, infatti, Chiara trascorre gran parte dell'anno per il suo lavoro, e Fedez ha già detto che vuole mollare un po' con la musica per dedicarsi agli affetti.