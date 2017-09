Incidente tra un camion e un autobus Cotral, senza passeggeri, intorno alle 6.30 sulla A24 Strada dei Parchi all'altezza di Settecamini. Lo riferiscono i vigili del fuoco intervenuti con una squadra. I pompieri hanno estratto dalle lamiere dell'autobus il conducente che è stato trasportato all'ospedale insieme all'altro conducente. Entrambi sono in codice rosso. L'autostrada in direzione Tivoli è rimasta chiusa per tutto il tempo dell'intervento.