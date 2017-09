Vacanza d'amore per Casini con la fidanzata colombiana che sembra la Carfagna

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva nel numero in edicola da mercoledì 6 settembre le immagini delle vacanze dell'ex presidente della camera Pier Ferdinando Casini con la sua nuova compagna, una bruna colombiana che ricorda per fisico e per taglio di capelli l'ex ministro del governo Berlusconi Mara Carfagna. Pier Ferdinando Casini è separato da circa due anni da Azzurra Caltagirone, dalla quale ha avuto due figli, Francesco e Caterina, ha conosciuto la nuova compagna durante un viaggio all'estero e ha trascorso le ferie con lei presentandola agli amici come la fidanzata ufficiale. I due sono stati fotografati a bordo dello yacht dell'amico petroliere Ugo Brachetti Peretti e sembrano molto innamorati.