Il boss della 'ndrangheta Rocco Morabito, considerato il re milanese della cocaina, ricercato in vari paesi del sud America dove aveva interessi, è stato arrestato dalle autorità di polizia uruguaiane in un hotel di Punta del Este, località turistica a 140 km dalla capitale Montevideo, dopo mesi di intense attività di cooperazione internazionale ed intelligence. E' stato accertato che Morabito aveva ottenuto documenti uruguaiani presentando documenti brasiliani con il nome di Francisco Antonio Capeletto Souza, nato il 14 ottobre 1967 a Rio de Janeiro (Brasile). Era latitante dal 1994. Durante la perquisizione nella sua villa sono state sequestrate dodici carte di credito, assegni, denaro contante, 13 telefonini, armi, una Mercedes e numerosissime fotografie con il volto del Morabito, che potranno essere vagliate per altre investigazioni. E' stata arrestata anche la moglie di Morabito, una donna di 54 anni angolana ma con passaporto portoghese