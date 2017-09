Muore davanti alla discoteca: rilievi al San Salvador dell'Eur

Un uomo è stato trovato in fin di vita questa notte intorno all'1,30 all'esterno della discoteca San Salvador all'Eur, in viale dell'Oceano Atlantico. L'uomo, un italiano di mezza età, è morto dopo l'arrivo dei soccorsi. Sul corpo, a un primo esame visivo del medico legale, i segni di una colluttazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Eur e del nucleo operativo di via Inselci, che stanno visionando le immagini dei circuiti di sorveglianza e ascoltando diversi testimoni, alcuni dei quali hanno riferito che l'uomo, un italiano, aveva trascorso la serata nella discoteca. Tra le ipotesi si fa strada quella dell'omicidio (foto Sara Cervelli).