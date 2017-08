L'ombra del racket sui posti letto, blitz della Digos nel palazzo di via Curtatone

La procura di Roma ha aperto un'indagine per verificare possibili speculazioni e possibili giri di racket nello stabile occupato di via Curtatone, da cui erano stati cacciati i migranti sgomberati da piazza Indipendenza a Roma. L'indagine è un atto dovuto dopo il ritrovamento di ricevute nell'edificio che farebbero pensare all'organizzazione di un sistema di riscossione di affitti per l'alloggio nel palazzo a due passi dalla stazione Termini. L'ipotesi di reato è favoreggiamento dell'immigrazione.