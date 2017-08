Principessa, mamma e icona di stile: vent'anni fa moriva Lady Diana

Il 31 agosto 1997 Diana Spencer, principessa del Galles, conosciuta in tutto il mondo come Lady D, muore in un incidente automobilistico nel tunnel del Pont de l'Alma a Parigi insieme al suo compagno Dodi Al-Fayed. Vent'anni dopo ci sono ancora misteri e sospetti sulle cause dell'incidente. Dal difficile matrimonio alla separazione dal Principe Carlo, dai suoi rapporti con la Regina Elisabetta a come divenne un'icona della moda insieme con la sua continua disponibilità nelle campagne sociali come quelle sull'Aids e contro le mine anti-uomo: oggi la figura di Lady D ha ancora peso sulle vicende della Casa Reale