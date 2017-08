La tavoletta babilonese riscrive la storia della matematica

Una tavoletta di argilla, antica 3700 anni potrebbe riscrivere la storia perché dimostrerebbe che i babilonesi svilupparono la trigonometria con 1500 anni di anticipo rispetto ai greci. Insomma non sarebbe più l'astronomo greco Ipparco, vissuto intorno al 120 a.C., il padre della trigonometria: l'analisi sul reperto ha evidenziato un sofisticato metodo matematico, che potrebbe cambiare il modo in cui oggi facciamo i calcoli.

"Plimpton 332" è stata scoperta nei primi anni del 1900 nel sud dell'Iraq ma il vero significato dei simboli sull'argilla era però ancora poco chiaro agli esperti. Una nuova ricerca della University of New South Wales, in Australia, ha dimostrato che si tratta della tabella trigonometrica più antica e accurata al mondo, probabilmente utilizzata dagli architetti nell'antichità per costruire templi, palazzi e canali.