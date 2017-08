L'America si ferma per l'eclissi solare del secolo

Alle 18,05 (ora italiana) è iniziata l’eclissi del secolo durata 90 minuti. Il soleridotto ad una falce e dopo la fase totale, ha iniziato la fase calante per culminare nel ritorno del disco solare alle sue normali dimensioni quando la luna non si era più frapposta tra la Terra ed la nostra stella. Milioni di americani con il naso all'insù per osservare l’ eclissi totale di sole che ha attraversato il paese, la prima negli ultimi 99 anni. Anche il presidente americano, Donald Trump, e la moglie Melania hanno assistito allo spettacolo dal balcone del secondo piano della Casa Bianca. La "Great American Eclipse" - come è stata chiamata - ha attraversato diagonalmente il paese da nord-ovest a sud-est a partire dallo stato dell’Oregon