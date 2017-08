Barcellona, i reali di Spagna Filippo e Letizia in ospedale tra i feriti: non abbiamo paura

"Noi non abbiamo paura e non l'avremo mai". Lo ha affermato il re Filippo di Spagna in visita con la moglie Letizia ai feriti degli attacchi di Barcellona e Cambrils. Il re ha spiegato che con la visita negli ospedali in cui sono ricoverati i feriti ha voluto "trasmettere l'abbraccio ai feriti di tutti gli spagnoli, catalani e barcellonesi". Poi i Reali hanno visitato la zona dell'attentato sulla Rambla di Barcellona