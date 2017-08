Totti torna in campo, primo giorno da dirigente alla Roma

Francesco Totti inizia a muovere i primi passi da dirigente. Abbronzatissimo e sorridente, l’ex capitano della Roma si è presentato questa mattina a Trigoria ed ha assistito all’allenamento della squadra da bordocampo insieme a Monchi, Baldissoni e all’amico Morgan De Sanctis, nuovo team manager del club. La leggenda giallorossa, che non partirà per la mini tournée in Spagna, ha salutato i suoi ex compagni di squadra e si è intrattenuto a fine seduta con il tecnico Di Francesco che insieme a lui ha vinto uno scudetto nel 2001. "Francesco voleva un po' sapere come stesse il gruppo, vedere i nuovi calciatori e gli allenamenti, l'ho visto molto calato nella nuova dinamica - ha spiegato Monchi durante la presentazione di Defrel - A mio avviso è un acquisto magnifico per la squadra, sebbene non da calciatore".