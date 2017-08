Elisa Isoardi e Matteo Salvini di nuovo insieme mano nella mano a Cortina

Alla faccia dei gossip e delle presunte scappatelle dell'uno o dell'altra, Elisa Isoardi e Matteo Salvini stanno ancora insieme. La conduttrice Tv e il leader della Lega si sono fatti fotografare insieme a Cortina d’Ampezzo dove Salvini si trovava per presentare il suo ultimo libro «Secondo Matteo». Camicia bianca e jeans e sorrisi smaglianti a dimostrare che l'amore tra di loro non è affatto in crisi.