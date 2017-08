Temptation Island, assalto dei fan a Ostia per Filippo Bisciglia

"Ancora a Roma, 40 gradi. Ostia beach". Dopo la conclusione di Temptation Island, Filippo Bisciglia non è ancora partito per le ferie e fa il sirenetto sulla spiaggia di Ostia. Ma è assalto dei fan che chiedono autografi e selfie assieme al conduttore del reality che fa scoppiare le coppie. E la fidanzata Pamela Camassa? Guarda divertita ma guardinga. Che non diventi Temptation Ostia...