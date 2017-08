Chiara Ferragni mostra il lato B e Fedez fa il geloso

Chiara Ferragni mostra il lato B su Instagram e Fedez si ingelosisce. La coppia italiana più social sta trascorrendo un periodo di vacanza in barca a Taormina con tanto di foto pubblicate sui profili social di tutti e due. Un'immagine però ha suscitato la reazione del rapper futuro sposo. La fotografia incriminata ritrae la fashion blogger in topless di spalle, con il lato B in evidenza. Sotto la didascalia "Sicilia Bedda". Così, tra i commenti, si legge anche quello del rapper: "Cosa c'entra questa didascalia con la foto del tuo culo?"