Tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio spunta Bobo Vieri

L'ultima versione di Anna Tatangelo, tutta curve, addominali scolpiti e scollature profondissime non può passare inosservata. E ora che la cantante, legata da dodici anni a Gigi D'Alessio, è in crisi nera col padre di suo figlio Andrea, anche un like su una foto in bikini fa montare il gossip. Così ora i riflettori si sono accesi su Bobo Vieri. Appassionato di belle donne da sempre, l'ex calciatore ha espresso tutto il suo apprezzamento per la bella Anna su Instagram. Così tra like e cuoricini i rumors si sono fatti sempre più insistenti. Tatangelo e D'Alessio, da parte loro, tacciono. E chiedono il rispetto della privacy.