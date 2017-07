Da Federica Pellegrini a Yuliya Efimova le sirene sexy dei Mondiali di nuoto

Fanno incetta di medaglie ma anche di "like" e "cuoricini" sui social. Sono le stelle del nuoto che si stanno dando battaglia a Budapest dove sono in corso i campionati mondiali. La regina in vasca e fuori è sempre l'azzurra Federica Pellegrini che ieri ha conquistato il settimo oro iridato nei 200 stile libero. Sexy, in forma e bellissima come l'ungherese Zsuzsanna Jakabos, la slovacca Katarína Listopadova e la russa Yuliya Efimova.