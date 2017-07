Rapunzel è russa e lotta insieme a noi. Ovviamente su Instagram. Daria Gubanova non si taglia i capelli dal 2003 e la lunga chioma rossa ha raggiunto ormai i suoi piedi, obiettivo finale della sua crociata tricologica. Alta, magra e di una certa bellezza algida, Daria ha più di 200mila follower grazie alle foto nelle quali mostra se stessa in pose sexy e i lunghi capelli, ma anche per i post in cui consiglia prodotti e metodi per far crescere nel modo migliore la fluente chioma. Per chi volesse seguirne le orme, come la Raperonzolo della favola.