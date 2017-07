Costa Azzurra in fiamme, 12mila evacuati tra Martigues e Saint Tropez

Sono almeno 12.000 le persone evacuate per un vasto incendio scoppiato nella notte a Bormes-les-Mimosas, nella regione della Provenza-Alpi-Costa azzurra, nel sud della Francia. Tra gli evacuati ci sono numerosi turisti che alloggiavano in campeggi della zona. Al lavoro più 600 vigili del fuoco, riferisce France Info. Nell'area la popolazione si raddoppia, o addirittura triplica in questo periodo di vacanze. La situazione più critica è segnalata a Cape Benat, un promontorio roccioso che sovrasta la località. I venti, che soffiavano a più di 30 nodi, hanno fortunatamente cominciato a indebolirsi. Ma il sindaco Francois Arizzi ha detto a RMC che l'incendio continua a progredire e non è ancora sotto controllo: 800 gli ettari già distrutti. I media locali hanno diffuso su twitter foto di decine di persone accampate nella notte in spiaggia. Il prefetto del Dipartimento di Var ha fornito ai media locali un primo bilancio: a La Croix Valmer 500 ettari bruciati, a Artigues circa 700 mentre sono piu' di 800 gli ettari devastati dalle fiamme a La Londe-les-Maures, dove l'incendio ha iniziato a propagarsi intorno alle 23.

Almeno 12 pompieri sono rimasti feriti e 15 poliziotti intossicati nel tentativo di domare gli incendi che da tra giorni stanno flagellando Costa Azzurra e Corsica. Lo riferiscono fonti dei vigili del fuoco secondo quanto riportato dai media francesi. In totale sono 4.000 i pompieri al lavoro per cercare di spegnere le fiamme in aree molto frequentate da francesi e turisti in estate. Da tre giorni le fiamme stanno divorando migliaia di ettari di terreno lungo la costa mediterranea e in Corsica. Gli incendi sono arrivati da Martigues alla zona del Golfo di Saint Tropez.