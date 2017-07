Tinto Brass si sposa a 84 anni: consegno la mia vita a Caterina

Tinto Brass si sposa. Il regista, maestro del cinema erotico, a 84 anni compiuti ha deciso di impalmare l'assistente Caterina Varzi. "Mi ha fatto tornare quello che ero. È la mia Circe paziente. E poi è molto, molto sexy", racconta Brass al Corriere della Sera. Il regista spiega che le nozze si celebreranno il 3 agosto nella sua casa. La Varzi, ex ricercatrice universitaria e avvocato, è assistente e musa di Brass dal 2009. Dopo l'ictus che l'ha colpito nel 2010 il regista vede nel matrimonio il modo per avere il controllo della fine della sua vita: "Quando non potrò badare a me stesso Caterina sceglierà per me la cosa giusta. Le consegno la chiave della mia vita, sicuro che lei la girerà al momento giusto - spiega - Eutanasia? Sì, voglio essere libero di decidere come morire, prima di perdere la dignità".