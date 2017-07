Il Sun ci ripensa e toglie Napoli dalla mappa delle città più pericolose del mondo

Dopo le polemiche Napoli scompare dalla mappa del Sun dei luoghi pericolosi nel mondo, pubblicata lo scorso 11 luglio. L'articolo e la mappa interattiva del tabloid inglese sono stati aggiornati ieri sera sulla scia delle proteste giunte da più parti, dalle amministrazioni locali alle università.

Per motivi dovuti forse più alla fiction che alla realtà, dato che la serie Gomorra è molto seguita in Uk e Napoli non rientra in nessuna delle classifiche delle città più pericolose del globo, il capoluogo campano era stato accostato a realtà come Raqqa, la capitale dell'Isis, Mogadiscio e le roccaforti del narcotraffico dell'America centrale.

Flavia Sorrentino, delegata Autonomia della Città di Napoli, prende atto del dietrofront ma minaccia azioni legali. "Il danno di immagine procurato da The Sun, che si rivolge ad un pubblico di quasi 8 milioni di lettori, è da valutare. Abbiamo gia' interrogato l'avvocatura comunale per intraprendere eventuali azioni legali. Intanto prendiamo atto delle scuse del periodico britannico e del rispetto che viene riconosciuto ad un popolo quando questo si mostra orgoglioso e fiero".