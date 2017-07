Terremoto, tremano i paradisi delle vacanze: crolli e panico a Kos e Bodrum

Terremoto nell'Egeo nella notte. Morte e paura nei paradisi delle vacanze di Grecia e Turchia. La scossa di magnitudo 6.7 avvertita all'1.31 del mattino, mezzanotte e mezza in Italia, ha provocato la morte di due turisti sull'isola di Kos. Crolli in tutta l'isola con i tanti turisti che hanno dormito all'aperto. A Bodrum nessuna vittima ma tanti disagi per un mimi-tsunami che ha allagato la rinomata località turistica della costa turca.