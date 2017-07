Belen Rodriguez: se non ci fosse, bisognerebbe inventarla. Stavolta ha scatenato l'ilarità dei followers per essersi "dimenticata" una tetta. Sul profilo Instagram, ha pubblicato una foto con la faccia liscia e stirata come quella di una bimba di 14 anni, il fisico mozzafiato evidenziato da un bikini ridotto e la scritta Belu. Tutto nella norma direte voi… peccato che Belén nello scatto incriminato, con un braccio sollevi e metta in evidenza i seni, pardon il seno. Perché l’altro proprio non si sa che fine abbia fatto. Difficile sia rimasta sotto il gomito, la zona è troppo piatta e vuota. Facile che sia rimasta impigliata in uno di quegli scherzi che Photoshop ama fare agli sprovveduti (in alto una gallery con i peggiori fotoritocchi da Lindsay Lohan a Britney Spears). Forse voleva eliminare un difettuccio, una piegolina e ha esagerato.

L'ennesimo epic fail di Belén non è stato perdonato neppure dalle sostenitrici. Il profilo Instagram dell’argentina è stato preso d’assalto: "Fan o no, si vede che manca un seno". "Plastic is fantastic", "Attenzione, seno in fuga" fino ai più birichini: "L’altro seno l’hai dimenticato dal chirurgo?" "La tetta si è sgonfiata?". Da incorniciare i commenti dei maschi: "Sei quello che sei pur cu’ na zizz!". Le fan più accanite invitano gli altri utenti a farsi una vita propria. C’è anche chi prova a dare spiegazioni di fisica applicata: "Lei non è in piedi, è distesa e la forza di gravità ha tenuto giù il seno sinistro".