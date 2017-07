Ecco Miss Roma: Roberta Di Re è la più bella della Capitale

Roberta Di Re ha diciannove anni e due bellissimi occhi verdi affacciati su un mondo ancora tutto da scoprire. Anche se, seppur giovanissima, la vita l’ha già messa davanti a qualche situazione difficile. Due giorni fa è stata eletta Miss Roma, titolo che la porterà alle pre-finali di Miss Italia.

Una fascia importante, cosa rappresenta per te?

Sicuramente una bella opportunità. Stavo attraversando un periodo di stallo, questa occasione mi da slancio e nuove prospettive.

Nel recente passato un lavoro come cameriera, oltre che come hostess e promoter.

Già, ho interrotto gli studi al quarto anno delle Superiori, quando i miei genitori hanno deciso di separarsi. Sono rimasta sola a casa per diversi mesi ed è stato un momento molto difficile. Ma ora sono determinata a completarli perché penso sia importante avere un diploma.

Essere belle aiuta nella quotidianità?

Sinceramente si. Una volta non trovavo parcheggio ed un uomo non solo me ne ha procurato uno, ma ha sorvegliato la macchina per ore fino al mio ritorno...

