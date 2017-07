Incendio a Camden market, va a fuoco il mercato popolare di Londra

È scoppiato stanotte il rogo che ha distrutto il celebre mercato di Londra "Camden Market", una delle principali attrazioni turistiche della capitale britannica. Oltre 70 vigili del fuoco e 10 mezzi sono stati impegnati per ore per spegnere le fiamme, divampate poco dopo mezzanotte in edificio di tre piani e domate attorno alle 3 di mattina (4 ora italiana). Il rogo sarebbe esploso in un ristorante. Non ci sarebbero persone ferite.