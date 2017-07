Da Renga ad Allegri passando per Quaglia, ecco gli amori di Ambra Angiolini

Sembrava calato il sipario sulla vita sentimentale di Ambra Angiolini, ex Non è la Rai, trasformata in attrice impegnata. Gli sguardi cupi, i musi lunghi sui rotocalchi rosa. Una liason, mai confermata, nonostante le foto dei baci, con Piergiorgio Bellocchio. Ma poi, all'improvviso, al fianco di Ambra, sostituto a tutti gli effetti dell'ex compagno, il cantante Francesco Renga, appare un avvenente modello e imprenditore, tale Lorenzo Quaglia. Solo un anno fa i due si fanno vedere mano nella mano davanti ai flash dei fotografi al Taormina Film Fest. Poi un autunno e un inverno di lavoro. I figli da seguire, ancora stabilmente sistemati a Brescia, la città natale di Renga dove la Angiolini ha deciso di trasferirsi per mettere su famiglia con l'ex frontman dei Timoria ora solista. Le foto di Ambra e Lorenzo insieme sui social network non ci sono più. Sino alla "bomba" di questo luglio 2017: l'attrice vola più in alto, stavolta. Da Quaglia a Massimiliano Allegri, l'allenatore della Juventus. I due appaiono oggi sulla copertina di Chi. Tra baci e coccole. E il futuro di Ambra ora si sposta a Torino. Mentre Renga oramai fa coppia fissa con la bionda Diana Poloni.