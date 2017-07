Violento incendio a Roma in via Pietralata, zona Tiburtina. Per cause ancora da accertare un autodemolitore ha preso fuoco. Gravi due uomini, ustionati e portati in ospedale. Il più grave è ricoverato in codice rosso al Sant'Eugenio mentre l'altro, in codice giallo, si trova al Pertini. Le fiamme sarebbero scoppiate da un'auto presente nel centro di via di Pietralata per poi propagarsi. Coinvolti anche gli altri veicoli presenti. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e il personale medico del 118.