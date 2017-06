Amanda Knox ha aperto un profilo social. E s'è vestita da Cappuccetto rosso. Su Instagram la ragazza di Seattle, prosciolta assieme all'ex fidanzato Raffaele Sollecito per l'omicidio a Perugia dell'inquilina inglese Meredith Kercher, ha un nuovo fidanzato. E con lui si diverte a fotografarsi e a girare per l'Europa. Con lo scrittore 34enne Christopher Robinson, con cui convive in America, è stata a Parigi e anche in Germania. Chissà se presto non la rivedremo di nuovo anche in Italia.