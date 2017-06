Ius soli, tensione alle manifestazioni di Forza Nuova e CasaPound

Lo ius soli sbarca al Senato, bagarre in Aula e scontri all'esterno con le manifestazioni di Forza Nuova e CasaPound.

Tensione in piazza delle Cinque Lune tra manifestanti di CasaPound e forze di polizia. A quanto riferisce CasaPound in una nota, sarebbero "una quindicina i militanti rimasti feriti in maniera non grave nella carica della polizia scattata questa mattina". La carica, ricostruisce il movimento, è partita quando i manifestanti, "a mani alzate e del tutto pacificamente, hanno provato a spostarsi da piazza delle Cinque Lune, dove era in corso il sit in regolarmente autorizzato, verso le finestre del Senato"."Una legge ideologica e folle che non farà bene al nostro Paese", hanno urlato i circa duecento manifestanti fatti spostare da corso Rinascimento a piazza delle Cinque Lune. Esposti cartelloni raffiguranti Abdelhamid Abbaoud, "il belga", uno degli attentatori di Parigi e Jihadi John, "l'inglese", uno dei più temuti tagliagole dell'Isis. "Boldrini, Renzi, questa è la vostra integrazione, questo è il vostro Ius Soli".

Sono 64 gli appartenenti a Forza Nuova identificati e denunciati questa mattina dagli agenti della Digos per avere preso parte alla manifestazione non autorizzata, nei pressi del Senato. A loro carico - rende noto la Questura di Roma - una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, istigazione a disobbedire alle leggi e apologia di fascismo. Per tutti avviate anche le procedure per l'applicazione del Daspo e per la multa di 2.500 euro per avere bloccato il traffico su corso Vittorio Emanuele II.