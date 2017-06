Riparano la fognatura e spunta la grotta: via Gozzi chiusa al traffico

Sorpresa in via Gaspare Gozzi a Roma dove, durante i lavori per riparare le condutture di una fognatura condominiale, è spuntata una grotta. Non appena gli operai hanno iniziato a scavare nel quartiere Ostiense è comparso il passaggio sotterraneo che sarebbe dovuto al corso dell'acqua. La strada è stata transennata e chiusa al traffico