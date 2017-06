Sicurezza, a Roma tornano i pattugliamenti congiunti Italia-Cina

Sono stati presentati questa mattina in Piazza di Spagna a Roma, alla presenza del vice direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale della Polizia Criminale, Prefetto Antonino Cufalo, del direttore dello Scip - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, dottor Gennaro Capoluongo nonché dell'ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese a Roma S.E. Ruiyu Li ed una delegazione di quel Ministero, guidata dal vice direttore Generale del Dipartimento della Cooperazione Internazionale Tian Lixiao, i pattugliamenti congiunti con operatori della Polizia cinese per il secondo anno consecutivo.

Dopo il servizio svolto da agenti della Polizia di Stato e militari del'Arma dei Carabinieri a Pechino e Shanghai lo scorso mese, poliziotti cinesi saranno in servizio nelle città di Roma, Firenze, Napoli e Milano dal 5 al 24 giugno. In condizioni di reciprocità anche in Italia, gli operatori di polizia cinesi, in uniforme e disarmati, saranno affiancati da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, ed avranno il compito prevalente di assistere i colleghi italiani nelle ordinarie attività istituzionali, di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, agevolando i turisti cinesi nei rapporti con le autorità locali e con le rappresentanze diplomatiche e consolari. Questo impegno sul campo che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza sperimenta con successo da anni con altri Paesi, dimostra come lo scambio di best practices e una cooperazione internazionale ancora più stretta con i partner mondiali sia un'ottima soluzione operativa per affrontare le criticità del sistema sicurezza.

L'attività dello Scip - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, per tramite della Sala Operativa Internazionale e della rete degli Esperti per la Sicurezza dislocata nel mondo, ha 'obiettivo di restringere le maglie della città globale accrescendo la capacità di contrasto al crimine delle law enforcement con scambi info-investigativi immediati e qualificati.