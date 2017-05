Pippa Middleton in luna di miele mette in mostra gli addominali

Il settimanale "Chi" immortala Pippa Middleton durante la luna di miele in Polinesia con il marito James Matthews. La sorella della duchessa di Cambridge, supersexy in bikini mette in mostra gli addominali scolpito. Gli sposini hanno scelto il Brando Hotel sull’atollo di Tetiaroa, un angolo di paradiso nella Polinesia francese. La residenza è quella comprata da Marlon Brando dopo le riprese del film "Gli ammutinati del Bounty" e, adesso, è stata trasformata in un resort da favola