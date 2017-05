Ciro, Genny e la guerra dei "talebani". Ecco la terza stagione di Gomorra

La guerra dei boss si allarga a macchia d'olio da Scampia al centro e coinvolge i quartieri della Napoli bene. E' stata presentata a Napoli la nuova stagione di Gomorra, la terza della serie che andrà in onda in autunno su Sky Atlantic che l'ha prodotta con Cattleya e Fandango in collaborazione con Beta Film. Le riprese della serie in 12 episodi, per la regia di Claudio Cupellini e Francesca Comencini, sono iniziate ad ottobre in Bulgaria per spostarsi poi sull'intero territorio campano. Nel cast, oltre a Marco D'Amore (Ciro di Marzio) e Salvatore Esposito (Genny Savastano), Cristiana Dell'Anna (Patrizia) e Cristina Donadio (Scianèl). Le new entry cono due giovani attori napoletani: Arturo Muselli, nel ruolo di Enzo, della nuova fazione dei "talebani" - il riferimento è ai "barbudos" delle cronache di camorra degli ultimi anni - Loris De Luna, Valerio nella serie, giovane della Napoli bene affascinato dalla malavita.