Il mondo della moda piange Laura Biagiotti: folla di vip all'addio

Vesti bianche, uno dei colori maggiormente valorizzati dalla stilista, fiori e tanta commozione da parte dei presenti. Questa mattina nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Roma, si sono svolti i funerali di Laura Biagiotti, la stilista si è spenta venerdì notte a 73 anni per complicazioni cardiache. Tanti i volti noti del modo della moda e dello spettacolo che hanno reso omaggio in chiesa alla "regina del cachemire", come la aveva ribattezzata il New York Times. Sul sagrato anche un cartello di commiato esposto da un uomo "ciao Laura, ne avrai da fare in Paradiso perché tutti vorranno cambiare look". Ha portato il saluto della Capitale, la Biagiotti era molto legata alla sua città natale alla quale ha dedicato anche una linea di profumi, la sindaca Virginia Raggi. Era presente anche l'ex sindaco Francesco Rutelli. E poi la presentatrice Mara Venier, con una veste bianca, l'attrice Nancy Brilli, entrambe legate alla stilista da un'amicizia di lunga data. Tanti gli stilisti, da Roberto Capucci a Renato Balestra, e Silvia Fendi. I presenti si sono stretti attorno a Lavinia, la figlia della Biagiotti, che dal 2005 gestisce l'atelier come vice presidente del gruppo.