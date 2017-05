Le nozze extralusso di Pippa Middleton fra principi e paggetti reali

Pippa Middleton e James Matthews hanno detto sì. La sorella di Kate Middleton e il consulente finanziario sono andati all'altare in una chiesa del XII secolo nel piccolo villaggio di Englefield, nella cortea di Berkshire, alle porte di Londra. Per il matrimonio più atteso dell'anno nel Regno Unito, Pippa ha scelto la piccola e pittoresca cappella di St. Mark. La cerimonia si è svolta in forma privata. Ad assistere c'erano naturalmente il principe William con la moglie Kate: i due figli George e Charlotte, rispettivamente di quasi 4 e 2 anni, hanno fatto da paggetti. E c'era anche il principe Harry, che però in chiesa è arrivato senza la fidanzata Meghan Markle lasciando delusi tanti fan della casa reale. Anche il campione di tennis Roger Federer e la moglie Mirka tra gli invitati, che per il ricevimento si sono poi spostati nella vicina residenza dei Middleton a Bucklebury.

Matrimonio extralusso tra principi e paggetti reali

Radiosa ed elegante, la sposa è arrivata come da tradizione accompagnata dal padre, Michael, a bordo di un'auto decappottabile. L'abito di Pippa, in pizzo color avorio, era stato disegnato su misura dallo stilista Giles Deacon, pensato per sembrare senza cuciture. Il velo è invece di Stephen Jones, mentre le scarpe, anche queste color avorio, portano la firma dello stilista spagnolo Manolo Blahnik. Al di sotto del vestito, per niente scollato e attillato alla vita, diversi strati di organza. Lo stilista del vestito ha detto che è stato "un privilegio" quello di potere mostrare il lavoro artigianale che la sua squadra svolge a Londra e ha aggiunto che la scelta dimostra "l'appoggio di Pippa alla moda britannica". Ad attendere Pippa c'erano i paggetti, i nipotini George e Charlotte appunto, che indossavano completi colore avorio e dorato. A dare loro istruzioni la madre Kate, che ha scelto invece un completo sulle tonalità del rosa. Assenti Carlo e Camilla. La cerimonia è stata celebrata dal reverendo Nick Wynne-Jones.

Pippa Middleton, 33 anni, è diventata una celebrità dopo le nozze della sorella, la duchessa di Cambridge Kate, con il principe William. In quel matrimonio, celebrato il 29 aprile del 2011, pippa indossava un elegante vestito di seta color avorio che marcava le forme, e l'apprezzamento di molti si rivolse alle foto del suo lato B. Da allora ha cominciato a comparire su riviste e periodici ogni volta che partecipava a un evento pubblico, e la sua vita sentimentale ha cominciato a essere seguita con attenzione dai tabloid. Il fidanzamento ufficiale con James Matthews risale all'anno scorso: la relazione stabile fra loro era cominciata nel 2015, ma secondo la stampa erano usciti insieme per un breve periodo nel 2012.

Lo sposo, 40 anni, ha studiato nell'esclusivo college privato di Eton, lo stesso che hanno frequentato William e Harry, proviene da una famiglia agiata che gestisce hotel ai Caraibi ed è appunto un consulente finanziario. Il fratello, Spencer, è diventato famoso con il reality televisivo "Made in Chelsea", incentrato sulla vita e le relazioni sentimentali di giovani di ceto alto che vivono in questo lussuoso quartiere londinese.