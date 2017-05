Dopo il nubifragio la strada sprofonda: voragine in via Parini a Monteverde

Non solo allagamenti. In via Giuseppe Parini, a Monteverde, dopo il nubifragio di ieri notte si è aperta una voragine lunga e profonda cinque metri e larga quattro che ha costretto gli agenti della Polizia Locale a chiudere la strada barricando di fatto in casa i residenti. Stamattina i vigili del fuoco sul posto hanno attivato gli organi competenti per mettere in sicurezza l’area. Circolazione vietata in entrambi i sensi di marcia e possibilità per i soli residenti di valicare i bandoni gialli per entrare e uscire dalle loro abitazioni, naturalmente a piedi (foto Pasquale Carbone)