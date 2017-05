L'America elegge Miss Usa 2017, la più bella è Kara McCullough

È nata a Napoli, figlia di un ufficiale di marina in pensione, ma è cresciuta in Virginia ed ha viaggiato molto, dal Giappone alla Corea del Sud, dalle Hawaii alla Sicilia. Kara McCullough, 25 anni, è la nuova Miss Usa 2017. Laureata in chimica e impiegata come ricercatrice scientifica alla NRC (la commissione che regola l'uso civile dell'energia nucleare negli Stati Uniti) rappresenterà gli Stati Uniti al concorso per Miss Universo.