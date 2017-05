Nuova scollatura, nuove polemiche. Non c'è pace per Anna Tatangelo spesso bersagliata da commenti non troppo lusinghieri per i suoi look "audaci" (se così si può dire) e i presunti ritocchini. La compagna di Gigi D'Alessio, questa volta si è presentata in tv ai "Migliori Anni", il programma di successo condotto da Carlo Conti, praticamente nuda. Scatenando il web. L'abito nero lasciava poco all'immaginazione e quello bianco, in più copriva solo i fianchi. Nelle scorse puntate la cantante aveva osato look in cui lasciava vedere generosamente décolleté e gambe. Ma oramai, da un po' di tempo, è questa la sua scelta in fatto di abbigliamento. Più scopre (anche sui suoi profili social) più è felice. Contento Gigi...