Papa Francesco bacia Trump, spunta il murales vicino al Vaticano

Mentre parte il conto alla rovescia per l'incontro fra Papa Francesco e Donald Trump (in calendario il prossimo 24 maggio) vicino al Vaticano spunta un nuovo murales. A Borgo Pio ecco Bergoglio, che nei panni di un angelo bacia sulla bocca Donald Trump, il diavolo. "Il bene perdona il male" è la scritta in inglese sulla cintura del Pontefice, nel graffito firmato "TV Boy" e apparso su un muro di via del Banco di Santo Spirito