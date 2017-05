Strade sommerse dai rifiuti, cassonetti in fiamme a Roma a largo Beltramelli

Cassonetti in fiamme nel V Municipio, Roma diventa come la terra dei fuochi. In largo Beltramelli i marciapiedi invasi dall’immondizia bloccano il passaggio ai disabili in carrozzella, alla fine scoppia la protesta ed esplode il rogo tra i cassonetti stracolmi di rifiuti. «Noi siamo stanchi di questa situazione - dice Fabrizio Montanini presidente del comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio. Oggi ci siamo limitati a scattare le foto e inviare un video denuncia. Ma se la situazione non cambia, non escludiamo che le nostre azioni di protesta si alzeranno notevolmente di livello». Monta la rabbia anche a via Viollier: "Siamo pronti alle barricate"