Monica Bellucci esplosiva con Kusturica: "La bellezza? Poi passa"

Presentato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, il nuovo film di Emir Kusturica "On the Milky Road" ("Sulla Via Lattea") arriva nelle sale italiane, grazie a Europictures che lo distribuirà in 30 copie dall'11 maggio. Emir Kusturica, nel film anche protagonista, presenta il film a Roma accanto alla sua co-protagonista, Monica Bellucci che tra pochi giorni sfilerà sul tappeto rosso di Cannes per inaugurare il Festival. La pellicola è una storia d'amore ambientata durante la guerra in Jugoslavia e pur essendo intrisa di realismo magico e ambientazioni da favola, tipici del regista serbo, si basa su storie vere