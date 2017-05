Ladies and Gentlemen, a Palazzo Ferrajoli vince il made in Italy

"Le Salon de la Mode" ha presentato "Ladies and Gentlemen" nel prestigioso Palazzo Ferrajoli. Un appuntamento esclusivo con moda, arte, musica e cinema; un viaggio nel mondo della tradizione e dello stile: quello unico e inconfondibile del nostro made in Italy. Tra i premiati Pino Insegno premio alla carriera sezione cinema; Adriana Pannitteri premio sezione giornalistica; Fabio Perversi (Matia Bazar)e Gino Stefani premio sezione musica per il musical "il Figliol Prodigo" sostenuto da Papa Francesco