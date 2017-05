Le colonne marmoree del Palazzo dei Congressi di Roma si tingono dell'inchiostro dei migliori artisti internazionali, ognuno appartenente a uno stile o a una scuola diversa. Una tra le più grandi convention di tatuaggi al mondo ospita da oggi (fino a domenica prossima 7 maggio) le più grandi leggende di questa arte. Per la diciottesima edizione dell'International Tattoo Expo (con Annalisa Minetti madrina d'eccezione) si sono riuniti più di quattrocento tatuatori, provenienti da ogni continente, in una location incredibile, in grado di soddisfare al massimo le aspettative degli appassionati o dei semplici curiosi che, in un ambiente così suggestivo, potranno farsi disegnare dai più importanti tatuatori al mondo. Il successo della precedente edizione con circa ventimila visitatori conferma come il mondo dei tatuaggi sia diventato il simbolo della cultura artistica moderna e oggi dichiarato dalla critica anche come espressione d'arte contemporanea. Il prestigio della manifestazione è confermato anche dal livello artistico dei tatuatori presenti e dagli ospiti famosi con una passione per i tatuaggi